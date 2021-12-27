ANNESİNİN KENDİSİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ, CİNAYETTEN TUTUKLANDI - Haberler
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ANNESİNİN KENDİSİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ, CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinde 'kendisini bıçakladı' diyen Alican Egüz (27) tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı (56) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, ifadesinde 'kendisini bıçakladı' diyen Alican Egüz (27) tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Alican Egüz, annesi Sevda Yalın ile tartıştı. Çıkan kavgada Alican Egüz, Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican Egüz, durumu daha sonra sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevda Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yalın, hayatını kaybetti. Yalın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından Yalın'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

İFADESİNİ TEKRARLADI

Gözaltına alınan Egüz, ilk ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Egüz, tartışma yaşadıkları annesinin kendisini bıçakladığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Egüz, savcılıktaki ifadesinde de cinayeti işlemediğini iddia etti. Egüz, annesiyle tartıştığı sırada cam sehpaya yumruk attığını, bunun üzerine de Sevda Yalın'ın kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Şüpheli Egüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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