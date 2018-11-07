Engelli Kadın, 7'nci Kattan Anten Kablosuyla İnmek İsterken Düşüp Öldü
Erzurum'da annesinin kapıyı üzerine kilitlediği zihinsel ve bedensel engelli kadın, 7'nci kattaki dairenin balkonundan beline bağladığı anten kablosuyla inmek isterken düşüp öldü. Olayı komşularından duyup koşarak gelen anne, gözyaşlarına boğuldu.
Erzurum'da diğer kızının evine giden annesinin kapıyı üzerine kilitlediği zihinsel ve bedensel engelli Elif Laloğlu (39), 7'nci kattaki dairenin balkonundan beline bağladığı anten kablosuyla inmek isterken düşüp öldü. Olayı komşularından duyup koşarak gelen annesi Mahi Laloğlu ve kardeşleri, Elif Laloğlu'nun cansız bedinin görüp, gözyaşlarına boğuldu.
KAPIYI ÜZERİNE KAPATTI
Olay bugün saat 10.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk annesi Mahi Laloğlu, bedensel ve zihinsel engelli kızı Elif Laloğlu'nun üzerine kapıyı kilitleyip, diğer kızının evine gitti. Kimsenin olmadığı sırada evden çıkmak isteyen Elif Laloğlu, kapının kilitli olduğunu görünce balkona çıktı. Elif Laloğlu, balkondaki anten kablosunu beline bağlayarak, zemine inmeye çalıştı. 7 katlı binanın en üst katındaki dairelerinin balkonundan inmeye çalışan Laloğlu, beline bağladığı kablonun kopmasıyla, zemine çakıldı. Elif Laloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
OLAYI KOMŞUSUNDAN ÖĞRENDİ
Olayı komşularından duyup koşarak gelen annesi Mahi Laloğlu ve kardeşleri, Elif Laloğlu'nun cansız bedinin görüp, gözyaşlarına boğuldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
-
Is ter buyuk is ter kucuk olsun hic eve birakilirmi engelli engelsiz annenin bunlari bilmesi lazim insanlik disi bir dusunce ve hareket. Sadece dogurmakla olmuyor Annelik Sevgi, vicdan, mantik, cok uzucu bir Olay insaallah tekrar olmaz Annelere duyurulur cocuk hangi Yasta olursa olsun yaninda bir Kimse yoksa birakilmaz evde yanliz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Allah cc geride kalanlara sabır versin. Önce sağlıklı düşünmek lazım kader denen bir yazımız var. Ecel geldi hoş geldi. Demir almak zamanı geldiğinde gemi bir saniye bile Durmaz. Ecel vakit saat gelmiş. Ne desek boş. Tabii bu inananlar için geçerli.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
belki annenin acil işi çıktı dışarıya gitmesi gerekiyordu her yere götüremezya ne bilsin böyle olacagını kim evledının ölmesini isterki ne olursa olsun evlattırCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
-
eee demek ki cocugu anneye vermekle olmuyor bu işler. . Kesinlikle ev kadınına yardım yapılmalı ki asli görevlerini yerine getirsin. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
doğurmakla ana olunmuyor allah belanı versin senin yaCevap Yaz 17 95 Yayından Kaldır