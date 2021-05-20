Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı
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Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

- Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı Adana'da annesi tarafından kaldırımda terk edilmiş halde bulunan 1 aylık erkek bebeğe polis sahip çıktı.

- Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı

ADANA - Adana'da annesi tarafından kaldırımda terk edilmiş halde bulunan 1 aylık erkek bebeğe polis sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir anne tarafından merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Bey Mahallesi 16004 sokaktaki kaldırıma battaniye içerisine sarılı bir erkek bebek bırakıldı. Saat 12.00 sıralarında vatandaşlar bebeği fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri bebeği kaldırımdan alıp polis merkezine götürdü. Polislerin sahip çıktığı bebek, karakola çağrılan ambulansta tedavi altına alındı. 1 aylık olduğu tahmin edilen bebeği hemşireler bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hemşireler bebeğin gözlerinin renkli olduğunu söyleyip ismini de 'Maviş' koydu. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü. Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı.

Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı
Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı
Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı
Annesinin kaldırma bıraktığı bebeğe polis sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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