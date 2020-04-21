Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı
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Manavgat, Polis, Güncel

Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde babasından boşanan annesinin başka bir erkekle evlenmesini kabullenemeyen M.D.A., üvey babası Şinasi Vural'ı alışveriş yaptığı sırada pazar yerinde bıçakla yaraladı.

21.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:27
Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde babasından boşanan annesinin başka bir erkekle evlenmesini kabullenemeyen M.D.A., üvey babası Şinasi Vural'ı alışveriş yaptığı sırada pazar yerinde bıçakla yaraladı.

Olay, geçen cuma günü Milli Egemenlik Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında meydana geldi. Şinasi Vural'la birlikte pazara giden M.D.A., alışveriş yaptıkları sırada üvey babasını omuz ve karın bölgesinden bıçakladı. Bıçağı bir otomobilin altına atan M.D.A. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şinasi Vural, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şinasi Vural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D.A., annesinin babasından ayrılarak başka bir erkekle evlenmesini kabullenemediğini, bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını, pazar alışverişi yaptıkları sırada bir anda tezgahtaki bıçağı kaptığı gibi üvey babasını bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA

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