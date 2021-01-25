Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi
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Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi

25.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:05
Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı,

Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi ADANA'da polisin takibindeki uyuşturucu satıcısı Ünal B.'den (32) uyuşturucu madde alan B.Y. (16) gözaltına alındı.

Annesinin erkek arkadaşına uyuşturucu madde alırken yakalandı, "Annemi kurtarın" dedi

 ADANA'da polisin takibindeki uyuşturucu satıcısı Ünal B.'den (32) uyuşturucu madde alan B.Y. (16) gözaltına alındı. B.Y.'nin ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarınö dediği öğrenildi. Polis, B.Y.'nin annesi Havva Y. (37) ile birlikte kalan ve 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan erkek arkadaşı Deniz A.'yı (37), yatağın altında saklanırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Merkez Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir çocuk, narkotik polisinin takibindeki torbacı Ünal B.'den uyuşturucu madde aldı. Polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.'yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.'nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.'nin, ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarınö dediği öğrenildi.

YATAĞIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine B.Y.'nin annesi Havva Y.'nin  adresini tespit eden polis, birlikte yaşadığı Deniz A.'nın çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi. B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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