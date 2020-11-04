Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı
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Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı

04.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:56
Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, annesinin elini bırakıp karşı kaldırımdaki babasına doğru koşan 3 yaşındaki Tuğçe, servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, annesinin elini bırakıp karşı kaldırımdaki babasına doğru koşan 3 yaşındaki Tuğçe, servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Sebahattin Köse (48) yönetimindeki 16 LZ 731 plakalı servis minibüsü, annesinin elini bırakıp karşı kaldırımdaki babasına doğru aniden yola koşan Tuğçe T.'ye çarptı. Kazada minik Tuğçe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı
Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı
Annesinin elini bırakıp yolun karşısındaki babasına koşan Tuğçe'ye minibüs çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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