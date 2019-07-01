Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk metrelerce fırladı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesinin elini bırakıp yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan 5 yaşındaki çocuk yaralanırken, çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sevindik Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil seyir halinde iken, annesinin elini bırakıp sokak üzerinden aniden yola çıkan H.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler çocuğun yanına koştu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan bir otomobil yola çıkan çocuğa çarpıyor ardından çocuk metrelerce fırlıyor. Kaza sonrası çevredekiler çocuğun yardımına koşuyor.

Kaynak: İHA