22.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:11

Annesinin elinden tutmayıp yola fırladı, az kalsın canından oluyordu...O anlar kamerada

Annesinin elinden tutmayıp yola fırlayan çocuğa aracın çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te annesinin elini tutmayıp bir anda yola fırlayan küçük çocuk az kalsın canında oluyordu. Yolda ilerleyen otomobil, aniden önüne fırlayan çocuğa çarparak savurdu. Çocuk annesi ve çevredekilerin yardımıyla yerden kaldırıldı, ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kadın ile yanındaki çocuk yolun karşısına geçmeye hazırlanıyorlardı. Küçük çocuk annesinin elinden tutmayıp bir anda yola fırlayınca olanlar oldu. Yolda seyir halinde olan otomobil, bir anda önüne çıkan çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kadın, tanık olduğu kazanın şokunu atlatarak hemen çocuğunu yerden kaldırmaya çalıştı. Araç sürücüsü de çocuğa yardıma gelirken, çevredeki vatandaşlar da çocukla ilgilenmek için koştular. Hafif yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Bu binadan çıktı, annesinin elinden tutacaktı. Bir anda yıla fırladı adam da vurdu. Ambulans çağırdık hastaneye götürdüler. Çocukta fazla bir şey yoktu. Aracın yan tarafına denk geldi hemen hemen" dedi.

Annesinin elini tutmayıp yola fırlayan çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk annesinin elinden tutmayıp bir anda yola fırlıyor, yolda ilerleyen otomobil çocuğa çarpıyor ve çocuk yere savruluyor.

Kaynak: İHA