Son dakika haberleri! Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek

Son dakika haber... Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek.

Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek. Törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek olan siyah-beyazlı futbolcu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever