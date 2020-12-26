Son dakika haberleri! Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek
26.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:11
Son dakika haber... Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek.
Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek. Törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek olan siyah-beyazlı futbolcu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever