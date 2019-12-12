Annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın sanığa 15 yıl hapis cezası

12.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:38

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu kadın sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şerife A, avukatı Ömer Yiğit Akçay, maktul Yaşar Kanık'ın oğlu Ali Kanık ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın maktul Yaşar Kanık'ı öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak üzerine atılı suçu kendisine yönelik haksız eylemin etkisi altında işlediğinden haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Maktulun oğlu Ali Kanık, önceki beyanlarını tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Akçay, maktulün, müvekkiline uzun yıllar cinsel saldırıda bulunduğunu, sonraki dönemlerde de saldırgan ve rahatsız edici tavırlarını sürdürdüğünü savundu.

Maktulün olaydan önce bir ay boyunca müvekkilini 33 kere telefonla aradığını belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Maktul, olay günü müvekkilime telefonla arayarak, 'Sana yaptıklarımı, kızına da yapacağım.' şeklinde sözler söylemiş. Bu konu ve maktulün sanığın kızına yönelik davranışları tanık beyanlarıyla sabittir. Sanık bunun getirdiği ruh haliyle maktulün yanına gitmiş ancak maktul kendisine sopayla vurmaya çalışmış, bu sırada da müvekkilim korunmak için bıçağı kullanmıştır. Maktul zamanında hastaneye götürülmüş olsaydı ölüm olayı gerçekleşmeyecekti.

Maktulün uzun süre hastaneye götürülmemesi ve olay yerinde bekletildiği beyanlarla sabittir. Müvekkilimin eylemiyle ölüm arasındaki nedensellik bağı kopmuştur. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini, mağduriyete neden olmaması için hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz."

Son sözü sorulan sanık Şerife A, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şerife A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına ancak sanığın eylemini maktulden kaynaklanan "haksız tahrik altında" gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, Şerife A'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Gölcük ilçesinde 14 Ekim 2018'de Şehitler Mahallesi 171. Sokak'ta Yaşar Kanık ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife A. arasında tartışma çıkmış, Şerife A, bıçakla Yaşar Kanık'ı yaralamıştı.



Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar Kanık, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.



Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan kadın şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA