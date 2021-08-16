Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar

Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da annesinin bahçesine ektikleri keneviri ilçe merkezine getirmek isteyen 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'da annesinin bahçesine ektikleri keneviri ilçe merkezine getirmek isteyen 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araklı ilçesindeki Yeniköy mahallesinde 2 kardeşin annesinin bahçesine kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Y.D. (23) ve H.D. (20) isimli kardeşlerin bahçede ektikleri keneviri ilçe merkezine getireceklerini de öğrenen jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerinde arama yapan jandarma ekipleri tarafından 919 gram kubar esrar ve 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Ağrı'da kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Şiddet uygulayan kocasını tüfekle vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Alişan Kibariye Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mete Gazoz Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annesinin bahçesine kenevir ektiler, ilçe merkezine getirirken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:53:38. #1.14#

title