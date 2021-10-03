Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek hayatını kaybederken, oğlunun düştüğünü gören annesi de kalp krizi geçirdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek hayatını kaybederken, oğlunun düştüğünü gören annesi de kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Güleryüz Sokak'ta meydana gelen olayda, annesini ziyaret etmeye gelen İ.Y. (42), 5. katta bulunan ikametin penceresinden yangın merdiveni boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Oğlunun düştüğünü gören anne H.Y. (65) kalp krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren anne H.Y. de tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ekipler haber alınamayan şahsı, camı kırarak girdiği evden ipten aldı

Ekipler haber alınamayan şahsı, camı kırarak girdiği evden ipten aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Oğuzhan Özyakup Marcao Balotelli Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Antonio Guterres Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:30:16. #1.12#