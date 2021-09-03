Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası

Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de özel bilgilerini başkalarıyla paylaştığını öne sürdüğü annesi E.D.'nin (43), saçını çekip, kafa ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süheyla K., (19) 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de özel bilgilerini başkalarıyla paylaştığını öne sürdüğü annesi E.D.'nin (43), saçını çekip, kafa ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süheyla K., (19) 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen  30 Nisan'da merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Süheyla K. ile annesi E.D., arasında özel bilgilerin başkasıyla paylaşılması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Süheyla K., annesi E.D.'nin yüz ve kafa bölgesine yumruk atarak darp etti. Ardından da saçından çekerek yaraladı. Mağdur annenin olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından şüpheli Süheyla K., hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

'ÇOK ÜZGÜN VE PİŞMANIM'Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Süheyla K. ile mağdur annesi E.D., hazır bulundu. Annesi ile zaman zaman tartıştıklarını anlatan sanık Süheyla K., "Annem, benim özel bilgilerimi birkaç kişiye söylemiş. O yüzden tartıştık. Aramızda itişme oldu. Kesinlikle annemi, öldürmekle tehdit etmedim. Sonra korktuğum için kendimi odaya kilitledim. Suçumu kabul ediyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım" diye konuştu.'TEHDİT ETTİ'Şikayetçi olmadığını söyleyen mağdur anne E.D. ise, "Beni tehdit etti. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Gözümü çizdi. Darp ettikten sonra odasına gitti. Ardından tekrar gelerek saçımı yoldu. Polisi aradığımda da korkup kendini odasına kilitledi. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Süheyla K.'yi, 'basit yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek
Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Derya Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:52:49. #1.16#

title