Annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası

KAYSERİ'de özel bilgilerini başkalarıyla paylaştığını öne sürdüğü annesi E.D.'nin (43), saçını çekip, kafa ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Süheyla K., (19) 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.