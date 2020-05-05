Annesini, yılanın öldürdüğü kuzulara bebek gibi bakıyor
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Annesini, yılanın öldürdüğü kuzulara bebek gibi bakıyor

Annesini, yılanın öldürdüğü kuzulara bebek gibi bakıyor
05.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:17

Manisa'da yılanın ısırması sonrası annesi ölen 2 kuzuyu biberonla besleyen genç kız, kuzularına adeta bebek gibi bakarak annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Manisa'da yılanın ısırması sonrası annesi ölen 2 kuzuyu biberonla besleyen genç kız, kuzularına adeta bebek gibi bakarak annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Beydere Mahallesinde yılanın ısırması sonucu annesi ölen 2 kuzu, Doğan ailesinin kızları Leyla Doğan tarafından adeta bebek gibi besleniyor. 3 haftalık kuzuların bakımını üstlenen genç kız, kuzulara biberonla süt veriyor. Bebeği aratmayan kuzular, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, ağıldaki başka bir kuzu da 2 kuzuya eşlik ederek Leyla Doğan'ın etrafından ayrılmıyor.

Kuzuların bakımını üstlenen Leyla Doğan, bebek kuzuları çok sevdiğini ve onlarla vakit geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Doğan, "Kuzuların annesi yılan sokma sebebiyle öldü. Annesi öldükten sonra bakımını üstlendik. Kuzuları bebek gibi biberonla besliyorum. Annesi öldükten sonra çok üzgündü. Kuzulara 'Naif' ismini verdik. Bana çok alıştılar. Diğer koyunların arasına koyduğumuzda dahi onların değil de benim peşimden geliyor" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

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