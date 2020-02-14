Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü
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Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen oğlunun silahla vurarak öldürdüğü 64 yaşındaki kadın, yatağında kanlar içinde bulundu.

14.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:39
Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü

'nin ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen oğlunun silahla vurarak öldürdüğü 64 yaşındaki kadın, yatağında kanlar içinde bulundu.


Olay, gece saatlerinde Kandıra ilçesi Çıraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Fatma D. (64) ve oğlu D.'nin (30) yaşadığı evden silah sesleri duyan vatandaşlar, anne ve oğlunun yaşadığı eve gitti. Emrah D'yi evin önünde beklerken gören ve içeri giren vatandaşlar, Fatma D.'yi yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Fatma D.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah D.'nin


psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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