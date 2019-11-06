Annesini vahşice öldüren sanığa müebbet

06.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:19

Kayseri'de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve 2018'de mahkemece müebbet hapis cezası alan sanık hakkında akıl sağlığı raporunda eksiklik olduğu gerekçesiyle bozduğu davada karar çıktı. Akıl sağlığı yerinde olduğu anlaşılan sanığa yine müebbet hapis cezası verildi.



Annesini 40 yerinden bıçakladı, boğazını kesti



4 Ekim 2017'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine 'İş bul' diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G. 155'i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155'in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.'yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Raporu eksik bulan İstinaf kararı bozdu



18 Temmuz 2018'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık H.G.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmiş, raporda ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilmişti. Mahkeme, tutuklu sanık H.G.'ye 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Temyize giden dosyada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bu dosyada alınan akıl sağlığı raporunda eksikler bularak, bir üst kuruldan Adli Tıp raporu alınması kanaatiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.



Dosya kapsamında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasıdna tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.



Sanık hakkında İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun geldiği ve sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu öğrenildi.



'Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık 41 yaşındaki H.G. halen ilaçlarını kullandığını, pişman olduğunu söyledi.



'Dünyada iki üç kişiden birisiyim' diye mektup yazmıştı



18 Temmuz 2018'de görülen davanın ilk celsesinde ise Tutuklu sanık H.G. mahkemeye mektup vermiş ve mektupta "Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin. Artık zaman kalmadı" diye yazmıştı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.G.'ye önceki verilen cezanın aynısını vererek, 'Üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA