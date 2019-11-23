Annesini pompalı tüfekle vurdu
Haberler » Güncel » Annesini pompalı tüfekle vurdu - Haber

Annesini pompalı tüfekle vurdu

Malatya'da bir kişi, tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

23.11.2019 20:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:05
Annesini pompalı tüfekle vurdu

'da bir kişi, tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et