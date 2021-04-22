Annesini öldürüp valize koyan şüpheli, cesedinin başında uyurken yakalandı
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Annesini öldürüp valize koyan şüpheli, cesedinin başında uyurken yakalandı

Annesini öldürüp valize koyan şüpheli, cesedinin başında uyurken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

MERSİN'de, annesi M.Y.'yi (65) bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A. (30), cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de, annesi M.Y.'yi (65) bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A. (30), cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin görevlisi merdiven dairesinde çalışırken, M.Y.'ye ait evin kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye bakınca koridorda etrafı kanlı valizi fark eden görevli, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, valizin içinde M.Y.'nin cesediyle karşılaşırken, oğlu M.A.'yı da uyurken buldu. Gözaltına alınan M.A., bir anlık kızgınlıkla annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alınan gözaltına alınan M.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A.'nın, annesine geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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