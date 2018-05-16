Oğul Dehşeti! Av Tüfeğiyle Annesini Öldürüp İntihar Etti
Manisa'da psikolojik sorunları olan adam cinnet getirip önce yaşlı annesini ardından kendisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Manisa'nın Kula ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, annesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.
BUNALIMA GİREN ADAM ÖNCE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Manisa'nın Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk babası Doğan Ersöz önce birlikte yaşadıkları annesi 70 yaşındaki Gülhizar Ersöz'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tüfekle intihar etti.
KOMŞULAR SİLAH SESLERİNE KOŞTU
Komşuların silah sesini duymasının ardından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İlk olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhizar Ersöz ve Doğan Ersöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Kula Devlet Hastanesi morguna daha sonra da incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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Insanların hayatlarını yaşamlarını çaldılar daha kötület olacak durun bakalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Insanların hayatlarını yaşamlarını çaldılar daha kötület olacak durun bakalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Utanmadan af isteniyor bu ülkede katilleri asmak lazım!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben Dolar ve Euro ya kesin çözüm buldum arkadaşlar, bizde Dolara veya Euro ya geçelim olay kökten çözülsün :)))Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ülkeye deyisim lazim hergün cinayet tecavüz yolsuzluk mafya stres gecimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır