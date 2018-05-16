Oğul Dehşeti! Av Tüfeğiyle Annesini Öldürüp İntihar Etti

Manisa'nın Kula ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, annesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

BUNALIMA GİREN ADAM ÖNCE ANNESİNİ SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Manisa'nın Kula ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde, bunalıma giren evli ve 2 çocuk babası Doğan Ersöz önce birlikte yaşadıkları annesi 70 yaşındaki Gülhizar Ersöz'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tüfekle intihar etti.

KOMŞULAR SİLAH SESLERİNE KOŞTU

Komşuların silah sesini duymasının ardından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. İlk olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhizar Ersöz ve Doğan Ersöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Kula Devlet Hastanesi morguna daha sonra da incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.