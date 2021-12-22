Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden ve annesinin evine geldiği sırada polis tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA (İHA) - - Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden ve annesinin evine geldiği sırada polis tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.'yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerinde beklemede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde ifadesi alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.

Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi

Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi

Annesini öldürmeye giderken polisin yakaladığı şahıs adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

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