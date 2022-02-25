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Annesini öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Annesini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesini öldürüp babasını ağır yaralayan madde bağımlısı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesini öldürüp babasını ağır yaralayan madde bağımlısı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde yaşandı. Daha önce de annesini bıçaklayarak yaralayan madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesi Hanife (76) ile babası Emin Badıllı'ya (81) silahla ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken baba ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis tarafından saklandığı bodrumda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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