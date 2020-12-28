Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti

28.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:00
Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, devriye gezen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyleyince gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, devriye gezen polis ekiplerine annesini öldürdüğünü söyleyince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde B.A. (25) isimli kişi, devriye gezen polis ekiplerine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" dedi. B.A.'nın elindeki kesikler ve üstündeki kan izlerini gören polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sağlık ekiplerini sevk ettirdi. Adreste yaralı olarak bulunan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül A. (49), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hatice Şendil
Spor Ryan Babel Fatih Terim Fırat Aydınus Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesini öldürdüğünü devriye gezen polise itiraf etti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:11:54. #1.15#
title