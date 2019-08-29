29.08.2019 12:33

Annesini öldürdü, 'pişmanım' dedi

Ordu'da annesini boğarak öldüren bir kişi, şüphe çekmemek için akrabalarını arayıp yardım istedi

Ölen kadının boynunun kırık olduğu otopside tespit edildi

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde annesini boğarak öldüren, şüphe çekmemek için de akrabalarını arayarak yardım isteyen cinayet şüphelisi bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Altınordu ilçesi, Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Mert Karagöl ile eşinden boşanan annesi Meryem Köken arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mert, annesi Meryem Köken'in boğazını sıkarak öldürdü. Mert, cinayetin şüphe uyandırmaması için akrabalarını arayarak annesinin hareketsiz yattığını anlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopside boynunun kırık olduğunu belirlendi, cinayet bulgularına rastlandı

Otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan anne Meryem Köken'in boynunda kırık olduğu ve boğazında darp izlerinin bulunduğu tespit edildi. Olayın cinayet olabileceği üzerine çalışma yürüten polis ekipleri, oğlu Mert Karagöl'ün ifadesine başvurdu. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'Pişmanım' dedi

Öte yandan gözaltına bulunan cinayet şüphelisi Mert, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis ekiplerince Ordu Adliyesine sevk edilen cinayet şüphelisi bu sırada gazetecilerin "Annenizi öldürdüğünüz içi pişman mısınız?" sorusuna ise "Pişmanın" cevabını verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA