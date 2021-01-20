Son dakika haber: Annesini koronavirüsten kaybeden sağlık personelinin aşı çağrısı

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan mühendis İbrahim Oğraş (41), koronavirüsü yenerken annesi Zeynep Oğraş (77) hayatını kaybetti. Koronavirüs aşısı olan Oğraş, "Mutlaka aşı olmalıyız. Bu aşı olma fikrini de yaymalıyız" dedi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan mühendis İbrahim Oğraş, 6 ay önce yüksek ateş ve kuru öksürük şikayeti üzerine çalıştığı hastanede PCR testi yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Bir süre sonra Oğraş'ın aynı evde yaşadığı annesi Zeynep Oğraş da koronavirüse yakalandı. Anne ile oğlu, aynı hastanede tedavi altına alındı. Zeynep Oğraş, oksijen satürasyonunun düşmesi ve durumunun ağırlaşması üzerine daha sonra yoğun bakıma alındı. Ancak yaşlı kadın 45 gün sonra hayatını kaybetti. İbrahim Oğraş ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

'MUTLAKA AŞI OLMALIYIZ'

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İbrahim Oğraş, geçen perşembe günü koronavirüs aşısı yaptırdı. Oğraş, "Ayın 14'ünde ilk aşıyı olan sağlık personellerinden biri benim. Bu hastalığın ülke ekonomisine vermiş olduğu zarar, insanlara yaşattığı maddi ve manevi kayıpların bir an önce yok olması için aşı sürecinin başarılı bir şekilde devam etmesi lazım. Mutlaka aşı olmalıyız. ve bu aşı olma fikrini de yaymalıyız. Çünkü karşımızda amansız bir hastalık var. ve bu hastalık ile mücadele yollarının başında da aşı geliyor. Bu aşıyı olmadığımız sürece de hastalığa karşı herhangi bir direncimiz olmayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı