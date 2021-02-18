Annesini evinde boğazı kesik halde bulduğunu söyleyen genç, adliyeye sevk edildi(2)
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Annesini evinde boğazı kesik halde bulduğunu söyleyen genç, adliyeye sevk edildi(2)

18.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:21
Annesini evinde boğazı kesik halde bulduğunu söyleyen genç, adliyeye sevk edildi(2)

OĞLU TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazı kesik, pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sibel A.'nın (46), gözaltına alınan oğlu Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17) adliyeye sevk edildi.

OĞLU TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazı kesik, pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sibel A.'nın (46), gözaltına alınan oğlu Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuz A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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