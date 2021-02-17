Annesini evinde boğazı kesik halde bulduğunu söyleyen genç, adliyeye sevk edildi

İZMİR'in Konak ilçesinde evinde boğazı kesik, başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sibel A.'nın (46) gözaltına alınan oğlu Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17), adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde evinde boğazı kesik, başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sibel A.'nın (46) gözaltına alınan oğlu Oğuz A. (22) ile eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17), adliyeye sevk edildi. Enişte ve yeğenin, ifadesinde, evin üst katında bulunan pompalı tüfeği, Oğuz A.'nın kendisine zarar vermemesi için sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, geçen 15 Şubat Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında, Tepecik Boğaziçi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Oğuz A., işçi olarak çalıştığı fabrikadan 3 ay önce emekli olan annesi Sibel A.'yı, evlerinde boğazı kesilmiş ve başından pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sibel A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Oğuz A. ise, kendisini yerlere atarak, "Anne, kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye feryat etti. Başka bir suç nedeniyle koyulduğu cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirlenen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'TÜFEĞİ KENDİSİNE ZARAR VERMEMESİ İÇİN SAKLADIK'Kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, olayda kullanılan pompalı tüfeği, bir üst kattaki dairede buldu. Tüfeği üst kata saklayanların ise Sibel A.'nın eniştesi M.U. ile yeğeni T.B. (17) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.U. ve T.B., ifadelerinde, tüfeği, Oğuz A.'nın kendisine zarar vermemesi için sakladıklarını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken, Sibel A.'nın ölümündeki sır perdesini, yapılacak swap analizinin aralaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı