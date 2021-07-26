Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı

Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak yaka paça gözaltına alındı.

Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak yaka paça gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla mahallesi 1507 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı. Çığlık seslerinin duyulması üzerine sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehinler hızla dışarıya koştu. Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti. Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki grup arasında 'ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
İki grup arasında 'ayağını üst üste atma' kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı
Çığlıkları duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden akıl almaz ifade
Çığlıkları duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden akıl almaz ifade
İşe gitmek için evden çıkan fırıncı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıkan fırıncı, köprü altında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Burak Elmas Alper Yılmaz İsmail Köybaşı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 01:44:58. #1.15#

title