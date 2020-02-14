Annesini döverek öldürdüğü suçlamasını kabul etmedi

14.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:08

İZMİR'de, annesi Görgün Baştosun'u (85) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bekir Baştosun'un (55), tanık olarak dinlenen yeğeni Muammer Tozluk, dayısının annesini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Ağabeyinin, annesini kardeşinin öldürdüğüne inanmadığını ifade ettiği duruşmada, sanık, suçlamayı kabul etmezken, yaşlı kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verildi.

Eski İzmir Mahallesi'nde geçen yıl 25 Temmuz günü yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bekir Baştosun, eşinden ayrıldıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı görme engelli annesi Görgün Baştosun'u dövdü. Anne Baştosun, kendisini ziyarete gelen iki kızı tarafından yerde, kanlar içinde yatarken bulundu. Hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne, özel bir hastaneye sevk edildi. Gözaltına alınan Bekir Baştosun ise dayak suçlamalarını kabul etmeyerek, annesinin düştüğünü ileri sürdü. Bekir Baştosun'un ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştiren Karabağlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dayak olayını gören bir tanık buldu. Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgün Baştosun ise tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Bekir Baştosun hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan üstsoyu kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

'SEVİM'İ DE ÖLDÜRECEĞİM'İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Bekir Baştosun ile kardeşleri Züleyha Sancak, Fatma Özkayalı, Faruk Baştosun, Sevim Tozluk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Avukatı Müjgan Bilgen Özen ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Görgün Baştosun'un torunu Muammer Tozluk, dayısı Bekir Baştosun'una nnesi Sevim Tozluk'u da ölümle tehdit edildiğini söyledi. Tozluk, "Olay gecesi dayım Bekir Baştosun, gece 01.00 sıralarında alkollü şekilde evimize geldi. Fatoş teyzem, dayımın bizde olduğunu öğrenince kahveciyi arayarak, dayımı uzaklaştırmasını istemiş. Kahveci gelip dayımla konuştuktan sonra dayım, anneannemin bir sorunu çıktığını söyleyip, evden ayrıldı. Ertesi gün anneannemin evine gittik. Anneannem çok kötü haldeydi. Gözlerinden kan geliyordu. Faruk dayım, annem Sevim'in de geleceğini söyleyince, Bekir dayım 'Gelsin gelsin onu da öldüreceğim' demiş" diye konuştu.'KARDEŞİMİN, ANNEMİ ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMIYORUM'Görgün Baştosun'un torunu Adnan Baştosun da "Anneannem hastanede yatarken doktor bize, 'Düşmeden bahsediliyor ama kesinlikle bir darp olayı vardır. Düşmeye benzemiyor, siz hastane polisiyle görüşün' dedi. Bunun üzerine polise gidip, durumu aktardık. Amcam Bekir gözaltına alındıktan sonra evde inceleme yapan polisler, 'Kesinlikle darp olayı var. Raporu düzenleyip sunacağız' dediler" dedi.Sadin Baştosun ise kardeşinin annesini öldürdüğüne inanmadığını söyledi. Sadin Baştosun, "Annem hem sağır hem kördü. Kardeşim Bekir, yedi yıl boyunca anneme baktı. Şikayetçi değilim. Bekir'in, annemi öldürdüğü iddia ediliyor ancak ben bunların doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bekir Baştosun ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu doğrultusunda Görgün Baştosun'un ölüm sebebinin darp ya da düşmeden dolayı mı olduğunu belirten bir rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA