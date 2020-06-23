Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan bir aile, doğumdan sonra annesini kaybeden yavru keçiye evlerinde bakmaya başladı.

Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar
23.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:50

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan bir aile, doğumdan sonra annesini kaybeden yavru keçiye evlerinde bakmaya başladı.

Bademler Mahallesi'nde bulunan fabrikalarının bahçesinde bakmak için 10 keçi alan İşleyen ailesi, keçilerden birinin doğumdan iki gün sonrası hayatını kaybetmesinin ardından "Aykız" ismini verdikleri yavru keçiye Denizli Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde bakmaya başladı.

Aykız ile 12 yaşındaki Ceylin İşleyen'in dostluğu herkesin dikkatini çekiyor.

Burakcan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aykız'ın dünyaya geldiği haberini aldıklarında çok sevindiklerini söyledi.

Aykız'ı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi amacıyla başlatılan sokağa çıkma nedeniyle evlerinin bahçelerinde büyütme kararı aldıklarını belirten Zengin, "Geldiğinde küçücüktü, yürüyemiyordu. Bebek gibi kucağımıza alıyorduk. Biberonla süt içiriyorduk. Hiç peşimizden ayrılmıyordu. Evde altına bez bağlıyorduk. Şimdi kocaman oldu ama hala bırakmak istemiyoruz onu, ayrı kalamıyoruz ondan." dedi.

Ceylin İşleyen de yavru keçinin eve geldiğinde 500 gram ağırlığında olduğunu, şimdilerde ise 4 kilograma ulaştığını aktardı.

Ailecek Aykız'a çok alıştıklarını dile getiren İşleyen şunları kaydetti:

"Babam geçen gün onu işyerine götürdü. Ağlayınca akşam babam geri getirdi. Yastığıma yatıyor, benimle birlikte uyuyor. Ben ona süt içiriyorum. Geceleri kalkıp ot falan veriyorum. 'Öp beni' dediğim zaman beni kulağımdan öpüyor. Evimizde iki köpeğimiz var. Aykız onlarla da dost oldu. Bazen onunla işyerine gidiyoruz o diğer keçilerin yanına gitmiyor. Onu çok seviyorum. Onunla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Hülya Avşar Ozan Açıktan Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Alper Ulusoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:50:06. #1.14#
title