Annesini darp eden şahsa 9 ay hapis cezası

Kayseri'de annesini darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Kayseri'de alkollü geldiği evde annesi ile tartışan G.Z., annesini darp ettiği iddiasıyla Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. G.Z.'nin katılmadığı duruşmaya SEGBİS ile katılan anne H.Z., "Alkollü gelince eve almak istemedim. Hepsi bu. Darp yok. Şikayetim de yok" dedi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti annesi H.Z.'ye karşı eylemi nedeniyle G.Z.'yi 9 ay hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı