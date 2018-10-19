Annesini Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Samsun'da annesini ve teyzesini darp edip, tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi 73 yaşındaki T.Y. ile teyzesi 66 yaşındaki Z.G.'yi darp ederek tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen S.Y. (48), şikayet üzerine Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Anne T.Y. oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben Avustralya'da ikamet ediyorum. 3 ay önce Samsun'a geldim. Kız kardeşim Z.G. ile kalıyordum. S.Y. benim öz oğlum olur. 2 yıl önce Avustralya ülkesi kendisini sınır dışı ederek Türkiye'ye gönderdi. Buraya geldiğinde ölen eşimin üzerine olan 4 katlı binayı sahiplendi. Anahtarcı çağırıp evin kapı kilidini değiştirmek istedik. Biz evin önündeydik. Oğlum geldi ve önce kız kardeşime, daha sonra bana saldırdı. Hakaret edip tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Y, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN