Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2) - Haberler
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Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel
Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe Baytok'un (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa Baytok (39), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe Baytok'un (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa Baytok (39), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İfadesinde, annesini öldürdüğü suçlamalarını kabul etmeyen Baytok, "Annemle sık sık Kavga ederdik. Birkaç gün önce yine kavga ettik. Başıma tabak fırlatınca ben de kendisine tokat attım. Evden ayrıldığımda kendisi iyiydi. Daha sonra da kendisini görmedim. 12 Eylül'den bu yana eve gitmedim" dedi.

'DARBEDİLDİM' İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan, polisin yaptığı araştırmada, Mustafa Baytok'un 13 Eylül'de, Kurtuluş Mahallesi'nde tanımadığı 3 kişi tarafından darbedildiği iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, çevredekilerin bilgisine başvuran polis, o tarihte o bölgede herhangi bir olayın yaşanmadığını belirledi.

TARTIŞTIĞI SERVİS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLA YARALAMIŞ

Annesini darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Baytok'un geçen 10 Haziran'da, Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışmada kendisine tokat atan servis minibüsü şoförü Uğur E.'yi yanındaki bıçakla kalbinin altından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralama olayından birkaç gün sonra polise teslim olan Baytok'un, yaraladığı Uğur E.'nin şikayetçi olmaması üzerine savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın),


Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri
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