Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe Baytok'un (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa Baytok (39), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İfadesinde, annesini öldürdüğü suçlamalarını kabul etmeyen Baytok, "Annemle sık sık Kavga ederdik. Birkaç gün önce yine kavga ettik. Başıma tabak fırlatınca ben de kendisine tokat attım. Evden ayrıldığımda kendisi iyiydi. Daha sonra da kendisini görmedim. 12 Eylül'den bu yana eve gitmedim" dedi.

Annesini darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Baytok'un geçen 10 Haziran'da, Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışmada kendisine tokat atan servis minibüsü şoförü Uğur E.'yi yanındaki bıçakla kalbinin altından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralama olayından birkaç gün sonra polise teslim olan Baytok'un, yaraladığı Uğur E.'nin şikayetçi olmaması üzerine savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın),