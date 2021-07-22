Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı
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Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı

Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, annesi Şadiye Rüzgar'ı (68), yatağında uyurken boğup öldüren, ardından da boğazını kesen Gökhan Rüzgar (36), tutuklandı.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, annesi Şadiye Rüzgar'ı (68), yatağında uyurken boğup öldüren, ardından da boğazını kesen Gökhan Rüzgar (36), tutuklandı. Gökhan Rüzgar, cezaevine götürülürken basın mensuplarının, 'Anneni neden öldürdün?' sorusuna, "Benim, ailem yok. Annem yok, pişman değilim" yanıtını verdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Güney'in Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen Gökhan Rüzgar, önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. Rüzgar, bir gün sonra yeniden tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı eve geldi. Kendisindeki yedek anahtarla eve giren Gökhan Rüzgar, yatağında uyuyan annesini elleriyle boğarak öldürdü, ardından, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını kesip, cesedini yatağın altına gizledi. Rüzgar, motosikletiyle kaçtı.

Şadiye Rüzgar'dan haber alamayan büyük oğlunun eşi, akşam saatlerinde merak edip evine gittiğinde onu kanlar içinde yatağının altında buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadiye Rüzgar'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.5 YIL ÖNCE EVİNİ YAKMIŞPolis, güvenlik kameraları görüntülerinden, 5 yıl önce de ailesiyle yaşadığı evi yaktığı belirtilen Gökhan Rüzgar'ın motosikletiyle kent merkezine kaçtığını saptadı. Polis, Rüzgar'ı, parkta otururken yakalayıp, gözaltına aldı. Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Gökhan Rüzgar, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, annesiyle sürekli tartıştıklarını, bu nedenle kendisine hakim olamayıp, öldürdüğünü anlattı.TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle Buldan Adliyesi'ne sevk edilen Gökhan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden çıkışta Gökhan Rüzgar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Anneni neden öldürdün' sorusuna, "Benim ailem yok. Annem yok. Pişman değilim" yanıtını verdi.


Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı
Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı
Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı
Annesini boğup boğazını kesen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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