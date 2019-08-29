Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış

29.08.2019 12:59

ORDU'nun Altınordu ilçesinde annesi Meryem K.'yi (50) boğarak öldüren Mert K. (28), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Annesinin hareketsiz yattığını belirterek sağlık ekiplerini arayan Mert K.'nin, şüphe çekmemek için bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mert.K., birlikte yaşadığı annesi Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Mert K., annesinin boğazını sıktı. Mert K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yattığını belirttiği annesi için yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nin cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.'nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi. Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mert K.'nın ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden Mert K., gözaltına alındı.

AKRABALARINI ARAMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüphelinin, annesi için önce sağlık ekiplerini, ardından şüphe çekmemek için de bazı akrabalarını arayıp, yardım istediği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA