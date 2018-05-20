Annesini Boğarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, annesi Aytekin Muzmun'u (62) evinde telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tekin Muzmun (38), tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tekin Muzmun, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, annesi Aytekin Muzmun'u, boğazına telefon kablosu dolanmış vaziyette ölü bulduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Aytekin Muzmun'un yalnız yaşadığı Zekibey Mahallesi, Değirmenler Sokak, No 17'deki evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Aytekin Muzmun'un cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan Tekin Muzmun, sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Tartışma sırasında cinnet getirdiğini öne süren Tekin Muzmun'un telefon kablosuyla annesini boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekin Muzmun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Buhraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Aytekin Muzmun'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailenin belirleyeceği yerde toprağa verilecek.

- Balıkesir