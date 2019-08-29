29.08.2019 19:06

Annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen genç tutuklandı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınordu ilçesi, Şarkiye Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, 28 yaşındaki Mert K. ile eşinden boşanan annesi Meryem Köken arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Meryem Köken, oğlu Mert K. tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne Meryem Köken'in boynunda kırık olduğu ve boğazında darp izlerinin bulunduğu tespit edilirken, olayı itiraf eden Mert K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Mert K.'nin annesi Meryem Köken'in psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, geçmişte de oğlu ile kavga ettikleri iddia edildi. Akrabaları anne Meryem Köken'in, bir süre önce beraber yaşadığı oğluna bıçakla saldırdığı ve öldürmeye teşebbüste bulunduğunu iddia etti. Olay gerçekleşmeden önce de yine anne Meryem Köken ile oğlu arasında kavga çıktığını ve olayı işleyen Mert K.'nin de kendilerini aradığında şokta olduğunu, olaya dair bir şey hatırlamadığını ileri süren akrabaları, cinayetin cinnet getirmesi sonucunda işlenmiş olabileceğini savundu.

Kaynak: İHA