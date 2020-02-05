Annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan genç kız toprağa verildi
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan genç kız toprağa verildi - Haber

Annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan genç kız toprağa verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayıp balkondan atlayarak yaşamını yitiren genç kız düzenlenen törenle toprağa verildi.

05.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:30
Annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan genç kız toprağa verildi

'in ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayıp balkondan atlayarak yaşamını yitiren kız düzenlenen törenle toprağa verildi.


Genç kızın adli tıptan gelen cenazesi hastane morgundan alınarak Eğilmezler Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ile sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. Irmak B. (20) ikindi namazında müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edremit Kabristanı'na defnedildi.


Bilindiği üzere, olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana gelmişti. İddiaya göre, anne N.B. ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladıktan sonra 4. kattaki dairenin balkonundan kendisini aşağıya atmıştı. Genç kız kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler