Annesini bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Annesini bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

21.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:27
Annesini bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

PENDİK'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Türk(25), "Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

PENDİK'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Türk(25), "Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Mehmet Türk, savcılığa ifade verdi. Şüpheli savcılık ifadesinde, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım, annem açtı. Beni eliyle itekleyerek 'Neden geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede sırasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı" dedi. Şüpheli Türk ifadesinde korktuğunu, polise kendisi haber verdiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu da söyledi. Savcılık, tutuklama talebiyle şüpheliyi nöbetçi mahkemeye sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Mehmet Türk'ün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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