Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü (2)
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Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü (2)

24.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:15
Annesini bıçakla kovaladı, araya giren kardeşini öldürdü (2)

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, sigara parası vermeyen annesi Sıdıka Şafak'ı (50) bıçakla kovalayan, araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ise aynı bıçakla öldüren Volkan Şafak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sigara parası vermeyen annesi Sıdıka Şafak'ı (50) bıçakla kovalayan, araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ise aynı bıçakla öldüren Volkan Şafak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

HABER: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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