Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
 - Güncelleme:
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

KAYSERİ'de, annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesindeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Tayfun A., annesi Melahat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Tayfun A., annesini evde bıçakla alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Tayfun A.'yı ikna etmeye çalıştı. Tayfun A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. Gözaltına alınan genç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title