Annesini ağır yaralayan babaya 'teslim ol' çağrısı
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Annesini ağır yaralayan babaya 'teslim ol' çağrısı

Annesini ağır yaralayan babaya 'teslim ol' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Niğde'de yaşayan 22 yaşındaki Efe Yüzer, annesini tabancayla ağır yaralamasının ardından firar eden babasına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Niğde'de yaşayan 22 yaşındaki Efe Yüzer, annesini tabancayla ağır yaralamasının ardından firar eden babasına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

22 yaşındaki Efe Yüzer, Okul Öncesi Öğretmeni olan annesi Sibel Yüzer'i (47) tabancayla ağır yaralamasının ardından firar eden babasına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Annesinin 15 Mart'ta okuldan döndükten sonra arabasını park ettiğini ve bu sırada babası Mehmet Yüzer tarafından tabancayla 4 yerinden ağır yaralandığını söyleyen Efe Yüzer, "Kardeşim 10 yaşında okula gidemiyor. Ben 22 yaşındayım, gönül rahatlığı ile dışarı çıkamıyorum. Polislerimiz bizi bekliyor ama nereye kadar bekleyecek. Zaten bu olayla sürekli uğraşıyorduk. Annemin 27 kere, benim 5-6 kere, arkadaşlarımın bile Mehmet Yüzer hakkında şikayetleri vardı. Annem hayata tutundu ama Mehmet Yüzer olayın üstünden 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen hala yakalanamadı. En büyük talebimiz Mehmet Yüzer'in yakalanması. Hala bizim hayati tehlikemiz var. Hala dışarı rahat bir şekilde çıkamıyoruz. Mehmet Yüzer'in yakalanması için gerekli yerlere talebimizi ilettik. Buradan Mehmet Yüzer'e de sesleniyorum. Kendine de yazık bize de yazık. Devlet güçlerine de yazık. Yeter teslim ol. 3 Ay kaçtın daha nereye kadar kaçacaksın?" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Annesini ağır yaralayan babaya 'teslim ol' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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