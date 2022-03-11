Annesine şişe atan sanığa 2 yıl hapis

BOLU (DHA) - BOLU'da mont almak için para istediği annesi Bircan Canayakın'a (58) şişe fırlatıp, zorla parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cüneyt Canayakın (29), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Canayakın'ın annesine fırlattığı şişeyi silah saydı.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Bircan Canayakın ve oğlu Cüneyt Canayakın arasında geçen yıl şubat ayında mont parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cüneyt Canayakın, annesine şişe fırlatıp, elindeki parayı zorla aldı. Bircan Canayakın da savcılığa giderek oğlundan şikayetçi oldu. Cüneyt Canayakın hakkında 'konutta yağma', 'üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlamalarıyla dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın annesine attığı şişeyi 'silah' kabul ederek Cüneyt Canayakın hakkında 'konutta yağmaya teşebbüs', 'üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.