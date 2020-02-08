Annesine silah çeken babasını öldürdü (2)
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Annesine silah çeken babasını öldürdü (2)

OTOPSİ TAMAMLANDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

08.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:17
Annesine silah çeken babasını öldürdü (2)

OTOPSİ TAMAMLANDI

'nın Altındağ ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Hakan Ü.'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Ü.'nün ise çocuk şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor. Bu arada anne Sevda Ü. de olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA
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