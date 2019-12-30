Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı
Haberler » 3. Sayfa » Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı - Haberler

Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.

30.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:53
Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

'ın ilçesinde 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Selamet Mahallesinde gerçekleşti. 17 yaşındaki F.A., annesi ile tartışan ve annesine şiddet uygulayan babası M.A.'ya engel olmak isterken babasını karın kısmından bıçakla yaraladı. Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.A.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan F.A. bıçakladığı babası da kendisinden şikayetçi olmayınca, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler