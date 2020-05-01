Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim oldu

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim olduANTALYA'da, O.B., annesinin birlikte yaşadığı S.E.?yi, annesine küfür ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim oldu

ANTALYA'da, O.B., annesinin birlikte yaşadığı S.E.?yi, annesine küfür ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. O.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. O.B., annesi S.A.?nın yanına gitti. Bu sırada annesinin bir süredir birlikte yaşadığı S.E. ile O.B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.E., iddiaya göre O.B.?nin annesi S.A.?ya küfür etti. Küfrü duyan O.B. yanındaki pompalı tüfekle S.E.?ye bir el ateş etti. Kasık bölgesinden vurulan S.E., kanlar içerisinde yığıldı. Büyük korku yaşayan anne S.A.?nın yardım çığlıkları üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan S.E.?yi, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürdü.

O.B. ise elindeki silahı bırakarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, anne S.A. da ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan S.E.?nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA