Annesine ilaç alıp dönerken kazada öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesine ilaç alıp dönerken kazada öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Annesine ilaç alıp dönerken kazada öldü
13.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:40

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hasta annesine ilaç alan gencin, eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Beykonak Mahallesi Gavurağacı Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu sera işçisi Rami el Rahmun'un kırmızı ışıkta geçtiği plakası öğrenilemeyen motosikletine, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Işık ihlali sonucu meydana gelen kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Suriyeli genci ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Rami el Rahmun, dün sabah tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Suriyeli gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sabah yapılan otopsinin ardından Rami el Rahmun'un cenazesini, ağabeyi Feyyaz el Rahmun teslim aldı. Suriyeli gencin cenazesi, defnedilmek üzere Kumluca'ya götürüldü.

Rami el Rahmun'un, kaza öncesi hasta annesine ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda olduğu belirtildi. 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli gencin, 8 aylık bebeği olduğu öğrenildi.  

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Yılmaz Tunç Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Ezgi Mola Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Çocuk Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Annesine ilaç alıp dönerken kazada öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:55:03. #1.15#
title