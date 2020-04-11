Annesine gitmek için sokağa çıkan kişiye 793 lira ceza Kayseri'de annesine gitmek için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirten kişiye 793 lira ceza kesildi.

Kayseri'de annesine gitmek için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirten kişiye 793 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adem Gökalp Eker, ikamet ettiği Hürriyet Mahallesi'nden annesini ziyaret etmek için aracıyla İldem Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin Kocasinan Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, aracı durdurarak Eker'e nereye gittiğini ve neden dışarıda olduğunu sordu.

Polis memurlarına annesini ziyaret etmek amacıyla dışarı çıktığını söyleyen Eker'e, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 793 lira idari para cezası uygulandı.

Eker, kesilen cezanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annem yalnız yaşıyor ve evde birkaç eksiği varmış onları tedarik etmek amacıyla dışarı çıktım. Annem 65 yaş üstünde olduğu için dışarı da çıkamıyor. Millet dışarı çıkmasın gördüğünüz gibi ceza kesiyorlar. Şimdi eve döneceğim ceza yedik moralimiz bozuk." diye konuştu.

Kaynak: AA