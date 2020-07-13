Annesine aldığı ilaçları götürürken motosiklet kazasında hayatını kaybetti Annesine aldığı ilaçları götürürken motosiklet kazasında hayatını kaybetti Aldığı ilaçları annesine götürürken, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım işçiliği yapan Suriyeli genç, eczaneden aldığı ilaçları annesine götürürken...

Annesine aldığı ilaçları götürürken motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Aldığı ilaçları annesine götürürken, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım işçiliği yapan Suriyeli genç, eczaneden aldığı ilaçları annesine götürürken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye kaza cumartesi günü öğle saatlerinde Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi, Gavurağacı Sokak'ta meydana geldi. 20 yaşındaki Rami El Rahmun, 8 yıl önce Kumluca ilçesine yerleşti. Burada tarım işçisi olarak çalışmaya başlayan evli ve bir çocuk babası Rahmun, cumartesi günü öğle saatlerinde annesinin kullanacağı ilaçları almak için motosikletiyle eczaneye gitti. Dönüşte motosikletiyle kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Rahmun, otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Rami El Rahmun, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Rahmun, buradaki tedavisinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Suriyeli genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Rahmun'un cenazesi yakınları tarafından alındı. Rahmun'un cenazesinin Kumluca'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA