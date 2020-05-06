Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi
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Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi

Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi
06.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:14

Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personellerince annesinden uzakta anneannesinin yanında bulunan minik çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personellerince annesinden uzakta anneannesinin yanında bulunan minik çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı.

Minik çocuğun mutlu anları paylaşılarak Süleymanpaşa Belediyesin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında oğlundan uzakta olan annesinin talebi üzerine, Süleymanpaşa'mızda, anneannesinin yanında yaşayan Cihan kardeşimize doğum günü sürprizi yaptık. Sosyal İşler Müdürlüğü personelimizin aracılığıyla, annesi adına kendisine ulaştırdığımız pastayla yeni yaşını kutladığımız Cihan'ın ve ailesinin mutluluğunu paylaştık. Nice yeni mutlu yılların olsun Cihan! İyi ki doğdun" denildi.

Annesinden uzaktaki çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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