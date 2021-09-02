Annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan genç, diyaliz hemşiresi olmak istiyor

Kocaeli'de çocukken ortaya çıkan böbrek rahatsızlığının ardından 2,5 yıldır diyaliz tedavisi gören 22 yaşındaki Yusuf Mollahüseyinoğlu, annesinden yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de çocukken ortaya çıkan böbrek rahatsızlığının ardından 2,5 yıldır diyaliz tedavisi gören 22 yaşındaki Yusuf Mollahüseyinoğlu, annesinden yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ara verilen ameliyatlara yeniden başlandı.

Bu kapsamda 2 Şubat 2020'de nakil için başvuran ancak salgın nedeniyle ameliyatı ertelenen Mollahüseyinoğlu'na, 5 saat süren operasyonla annesinden böbrek nakledildi.

Mollahüseyinoğlu, AA muhabirine, 11 yıl önce başlayan böbrek rahatsızlığı nedeniyle çocukluğunu ve gençliğini yaşayamadığını, lise ikinci sınıftan sonra eğitimine devam edemediğini söyledi.

Farklı ameliyatlar geçirdiğini ve 2,5 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü anlatan Mollahüseyinoğlu, "Gerçekten çok zor. Vücudu çok yoruyor. Hayatınızın yarısını alıyor ve hayatınıza devam edemiyorsunuz. Günün yarısı zaten diyalizde geçiyor. Daha sonra dinlenme. Nakil en iyisi." ifadelerini kullandı.

Mollahüseyinoğlu, annesinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sağlığıma kavuşmak çok güzel. Hayatınızı yaşayabiliyorsunuz, 'Yaşıyorum.' diyebiliyorsunuz. Okula bıraktığım yerden devam edeceğim. Diyaliz hemşiresi olmayı düşünüyorum. Onları anladığım için böyle bir karar aldım. Arkadaşlarım arasında da organ nakli bekleyenler var. 8-10 sene, 15 sene diyalize giren insanlar var. Organ bağışı gerçekten çok önemli. Organ bağışı yapılması, insanlara yeni hayat verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Oğlumun gözündeki o mutluluğu unutamam"

Anne Neslihan Kaban da bir anne olarak oğlunun yaşadığı acılara dayanmakta zorlandığını söyledi.

Hastaneden aldıkları olumlu yanıtın ardından çok mutlu olduklarını belirten Kaban, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde bana 'Nakil olamaz. Olursa tekrarlanacak.' dediler. Sağ olsun Bekir hocamız ilgilendi, araştırdı, 'Nakil olur.' dedi. Biraz da pandemi nedeniyle bekledik. Oğlumun gözündeki o mutluluğu unutamam. Yeni bir yaşam. Güzel bir şey. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Gerçekten o mutluluğu insanlara tattırsınlar. Çok bekleyen var. En büyük şansım, organın oğluma uymasıydı. Çok şükür. Bize tekrar bir umut, yaşam verdiler. Hamdolsun Rabb'ime bugünlere geldik. Oğlumla bayağı mücadele ettik. Bana dünyaları verselerdi bu kadar mutlu olamazdım. Oğlumla el ele her şeyi atlayacağız."

Kaban, kendilerine bu mutluluğu yaşatan sağlık ekibine teşekkür etti.

"Pandemi döneminde yaptığımız ilk nakil"

Böbrek nakli ekibinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Bekir Voyvoda, yaklaşık 1,5 yıl salgın nedeniyle hastaya şifa olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Organ bağışının önemine işaret eden Voyvoda, "Organ nakli bekleyen hastalar gün geçtikçe artıyor. Bunları bir şekilde şifaya kavuşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla organ bağışı bizim için önemli." dedi.

Voyvoda, ameliyatın başarılı geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda. Pandemi döneminde yaptığımız ilk nakil. Çok heyecanlıydık, çok mutlu olduk. Bu hastamız pandemi olmadan önce hazırdı. Bu hastaları hastaneye sokmak istemedik. Hastamız sabırla bekledi. Aşılanması tamamlandıktan sonra nakli gerçekleştirdik. İnşallah bekleyen bütün hastalarımıza şifa oluruz. Pandemi döneminde bütün bilgilerimizi güncelledik. Bu dönemde aşılanmış insanları alıcı olarak kabul ettik. Listemizde bekleyen bütün hastalarımızı teker teker aradık, aşılanmaları sağlandı. Bu ekip işi. 24 saatimizi geçirdiğimiz çok fazla günlerimiz oldu."

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da Türkiye'de binlerce insanın organ nakli beklediğine dikkati çekerek, "İlimizde de bu konuda ciddi çalışmalar devam ediyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi özellikle böbrek nakli konusunda önemli bir yer. İnşallah hocalarımızın tecrübesiyle, vatandaşların organ bağışına ilgisiyle organ bekleyen vatandaşlarımızın bir an önce normal hayata geçmesini sağlayacağız. Diyalizden kurtulmanın ne demek olduğunu en iyi hastamız tarif edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ise hastanede 38 organ nakli yapıldığını belirterek, "Bunların 26'sı canlıdan canlıya, 12'si de kadavradan canlıya şeklinde. Öncelikle bu hizmeti sağlayan Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Müdürlüğümüze, bu hizmeti burada yürütmeye çalışan arkadaşlara canıgönülden teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinde bu işlemlerin yapılması gerçekten çok zor. Buna rağmen arkadaşlar, özverili şekilde bu işlemleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay